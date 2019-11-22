المعسكر الحاكم يسعى لتمرير قوانين حول السلامة المرورية للأطفال

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وافقت الحكومة والحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية على السعي لإصدار تشريع يستهدف تحقيق السلامة المرورية للأطفال.وقال زعيم التكتل البرلماني للحزب الحاكم "لي إين يونغ" خلال اجتماع مع الحكومة اليوم الثلاثاء، إن حزبه سيعمل على إقناع المعارضة بتأمين الموافقة البرلمانية على مشروعات القوانين التي تزيد من السلامة المرورية في مناطق المدارس. وتعهد "لي" ببذل كل ما في وسعه لضمان تمرير التشريعات ذات الصلة في اجتماع للجنة الفرعية للإدارة العامة والأمن في البرلمان بعد غد الخميس.ومن جانبه قال كبير صانعي السياسات في الحزب الحاكم "تشو جونغ شيك" إن المعسكر الحاكم قرر أيضًا زيادة ميزانية العام القادم بمقدار 100 مليار وون، أي حوالي 90 مليون دولار، من أجل تركيب إشارات مرور إضافية وكاميرات أمنية في مناطق المدارس. وأوضح "تشو" أنه سيتم تركيب 8800 كاميرا و11260 إشارة ضوئية في المناطق المدرسية خلال السنوات الثلاث القادمة.