كوريا الجنوبية توقع مذكرات تفاهم حول التعاون الدفاعي مع الفلبين وسنغافورة

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وقعت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء مذكرات تفاهم حول التعاون الدفاعي مع الفلبين وسنغافورة، على هامش القمة الخاصة في مدينة بوسان الساحلية الجنوبية.وقالت إدارة برنامج الاقتناء الدفاعي في كوريا الجنوبية إن الوزير "وانغ جونغ هونغ" ووزير الدفاع الفلبيني "ديلفين لورينزانا" قد وقَّعا مذكرة تفاهم بشأن شراء مواد دفاعية معينة.ومن المتوقع أن يتيح هذا الإجراء زيادة صادرات الدفاع للشركات الكورية الجنوبية، من خلال توقيع المزيد من العقود مع الحكومة الفلبينية.وقالت الإدارة إنها وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة الدفاع في سنغافورة أيضًا، ستمكن من تبادل المعلومات في المجالات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية، مما يمهد الطريق للجانبين لتبادل التكنولوجيا والمعرفة العملية ذات الصلة.كما زار رئيس الوزراء الماليزي "مهاتير محمد" مقر شركة كوريا للصناعات الفضائية والجوية في "ساتشيون" بمقاطعة "كيونغ سانغ" الجنوبية، وتفقد الطائرات المحلية مثل الطائرة المقاتلة من طراز "إف إيه 50".وقال رئيس إدارة الاقتناء الدفاعي إن القمة الخاصة بين كوريا الجنوبية ورابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان" تمثل فرصة للجانبين لتعزيز التعاون الدفاعي الثنائي.وقال "وانغ" إنه يتوقع أن تعزز القمة آفاق صناعة الدفاع في كوريا الجنوبية بصورة كبيرة في منطقة الآسيان.