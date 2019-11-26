واشنطن تؤكد عدم وجود علاقة بين مفاوضات التكاليف الدفاعية واتفاقية المعلومات مع طوكيو

Photo : YONHAP News

قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا "ديفيد ستيلويل" إن قرار كوريا الجنوبية بعدم الانسحاب من اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان لن يؤثر على مفاوضات تقاسم تكاليف الدفاع بين سيول وواشنطن.جاء ذلك في مقابلة أجرتها مجلة "نيكي" اليابانية مع "ستيلويل" أمس الاثنين، ونقلت عنه قوله إنه لا يرى أنه من "المنطقي" الربط بين اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية بين سيول وطوكيو ومفاوضات تكلفة الدفاع.وأشارت المجلة إلى توقعات البعض بأن قرار سيول بعدم إلغاء الاتفاقية مع اليابان، وهي خطوة تحظى بدعم كبير من واشنطن، قد تجعل الولايات المتحدة أكثر تساهلًا في تقليل المبلغ الضخم البالغ 5 مليارات دولار والذي طلبته من كوريا الجنوبية، للإنفاق على قواتها في شبه الجزيرة الكورية.ورحب "ستيلويل" في المقابلة بعدم إلغاء الاتفاقية، مضيفًا أن سيول وواشنطن وطوكيو تتفهم فائدتها.وقال إن على الولايات المتحدة دور تعزيز الحوار بين كوريا الجنوبية واليابان لتحسين علاقاتهما، لكنه قال إن التدخل بينهما لا يمكن أن يكون حلًا طويل الأجل.كما ألمح مساعد الوزير إلى أن واشنطن لن تشارك بعمق كبير في حل النزاعات بين سيول وطوكيو.