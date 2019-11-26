مون يشدد على التعاون والتضامن لمواجهة التحديات العالمية

Photo : YONHAP News

قال الرئيس "مون جيه إين" إن على كوريا الجنوبية ورابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان" تعزيز التعاون والتضامن فيما بينها، لمواجهة التحديات العالمية.وفي حديثه في القمة التذكارية الخاصة بين الآسيان وكوريا الجنوبية في مدينة بوسان اليوم الثلاثاء، قال "مون" إن وجود عالم مستدام ويتسع للجميع ممكن من خلال التعاون في آسيا.وتعقد إدارة "مون" القمة احتفالًا بمرور 30 عامًا على الحوار الرسمي بين سيول والرابطة الإقليمية.وفي كلمته، أكد "مون" أن العالم يواجه تحديات جديدة، مثل تزايد النزعة "الحمائية" والجرائم العابرة للحدود والثورة الصناعية الرابعة، وقال إن التعاون والتضامن هما السبيلان الوحيدان للمضي قدمًا.وأشار الرئيس الكوري إلى أن نطاق التعاون قد توسع إلى ما هو أبعد من الاقتصاد والتجارة ليشمل مجالات كالسياسة والأمن والثقافة. وقال إن العلاقات والثقة التي أقيمت بين سيول ودول الرابطة مكنت الطرفين من التغلب على الأزمات الكبرى، مثل الأزمة المالية الآسيوية والأزمة المالية العالمية.وأعرب الرئيس عن أمله في فتح أبواب جديدة من التعاون على نطاق أوسع في المستقبل.