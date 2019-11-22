35% من البالغين الكوريين لا يستعدون لشيخوختهم

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طبقا لنتائح مسح أجرته هيئة الإحصاءات الكورية مؤخرا، تبين أن 34.9% من المواطنين الكوريين البالغين لا يقومون بالاستعداد لشيخوختهم، بنسبة زيادة قدرها 0.3% مقارنة بعام 2017.وأشارت نتائج المسح إلى أن 40% من المشاركين في المسح قالوا إنهم غير قادرين على الاستعداد لشيخوختهم بالنظر إلى ظروفهم المالية السيئة.كما أشارت النتائج إلى أن معدل عدد الذين لديهم الخبرات للتبرعات المالية خلال عام مضى بلغ 25.6%، بانخفاض نسبته 1.1% مقارنة بعام 2017، و10.8% مقارنة بعام 2011، وهو ما يدل على مدى الصعوبات المالية التي يعاني منها المواطنون.ويتحمل 70% من الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما نفقاتهم اللازمة بأنفسهم، فيما انخفض حجم الدعم المالي الذي يحصلون عليه من أولادهم وذويهم من 31% عام 2009 إلى 17% هذا العام.وتوقع 23.4% من المشاركين في المسح أن تشهد الحالة المالية الأسرية تحسنا في العام القادم، بينما توقع 22.2% منهم أن تتدهور هذه الحالة، بزيادة نسبتها 3% مقارنة بعام 2017.