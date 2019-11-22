كوريا الجنوبية تفرض إجراءات للسيطرة على الغبار الناعم في موسم الشتاء

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من المقرر أن تنفذ الحكومة الكورية سلسلة من الإجراءات والتدابير للسيطرة على مستوى الغبار الناعم خلال فصل الشتاء، عندما يصل تركيز المواد المتناهية الصغر إلى ذروتها.وفي مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، قال وزير البيئة "تشو ميونغ ريه" إنَّ المركبات ذات الانبعاثات من الدرجة الخامسة المسجلة في سيول والمناطق المحيطة بها سيتم حظرها من العمل ابتداءً من ديسمبر وحتى نهاية مارس، مع فترة سماح حتى نهاية يناير.وسيتم منح أصحاب هذه المركبات الذين يتقدمون بطلب للحصول على أجهزة خفض الانبعاثات من الحكومات المحلية إعفاءً من هذا الحظر.كما ستقوم الوزارة بتشغيل نظام اليوم البديل لحظر القيادة في المكاتب الحكومية والعامة.كما سيتم مضاعفة عدد الموظفين الذين يقومون بفحص انبعاثات الغبار الدقيقة في مواقع البناء والمصانع ليصل إلى 1000 شخص، في حين سيتم استخدام طائرات بدون طيار إضافية في عمليات التفتيش حتى شهر مايو.