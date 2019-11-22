وزارة الدفاع تقدم احتجاجًا رسميًّا إلى كوريا الشمالية لإجرائها تدريبات عسكرية

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قالت وزارة الدفاع اليوم الثلاثاء إنها قدمت احتجاجًا رسميًّا إلى كوريا الشمالية بعد أن أجرت تدريبات تضمنت إطلاقًا لنيران المدفعية، على جزيرة "تشانغ رين" بالقرب من الحدود البحرية بين الكوريتين في نهاية الأسبوع.وقال "تشيه هيون سو" المتحدث باسم وزارة الدفاع إن الحكومة احتجت بشدة على هذه الخطوة شفهيًّا عبر خط اتصال عسكري بين الكوريتين.وقال "تشيه" إن الوزارة أرسلت فاكسًا إلى الشمال يفيد بأن التدريبات انتهكت الاتفاق العسكري بين الكوريتين الموقع في 19 سبتمبر. كما حثت بيونغ يانغ على عدم إجراء مثل هذه التدريبات مرة أخرى والالتزام بالاتفاق العسكري.ويأتي الاحتجاج بعد يوم من تصريح وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية بأن الزعيم "كيم جونغ أون" زار وحدة عسكرية في جزيرة "تشانغ رين" وأمر بإطلاق نيران المدفعية.وتقع الجزيرة في منطقة عازلة بحرية تم تحديدها بموجب الاتفاق العسكري الموقع في 19 سبتمبر العام الماضي، واتفق الجانبان فيه على الامتناع عن المناورات العسكرية في المنطقة العازلة.ويمثل احتجاج سيول المرة الأولى التي يتم فيها وصف أحد الأنشطة العسكرية للشمال باعتبارها انتهاكًا لاتفاق 19 سبتمبر العسكري الموقع بين الكوريتين.