كوريا الشمالية تنتقد إنكار اليابان للاسترقاق الجنسي

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انتقدت كوريا الشمالية اليابان بشدة لموقفها الدبلوماسي من استخدام مصطلح "الرقيق الجنسي"، في إشارة إلى النساء الكوريات اللائي أجبرن على الاسترقاق الجنسي في أثناء الحرب خلال الحكم الاستعماري الياباني لشبه الجزيرة الكورية.ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الحكومية تعليقًا يوم أمس الثلاثاء، ردا على ما جاء في التقرير الدبلوماسي الياباني الذي تم الكشف عنه في وقت سابق من هذا الشهر. ويذكر أن وزارة الخارجية اليابانية قالت في التقرير إنه لا ينبغي استخدام تعبير "الرقيق الجنسي" للإشارة إلى الضحايا.ومن جانبها قالت كوريا الشمالية إن هذا الادعاء مجرد "هراء فارغ" و"إهانة لا تحتمل لجميع الكوريين". واتهمت بيونغ يانغ اليابان بتشويه تاريخها العدواني، ومحاولة تجنب واجبها في الاعتراف بماضيها غير المشروع. وقالت أيضا إن ضحايا الجرائم الجنسية التي ارتكبتها اليابان في زمن الحرب لم يكن أبداً بغايا للجنود اليابانيين، بل تم استعبادهن وحرمانهن من الكرامة الإنسانية، وأيضاً من حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحق في البقاء على قيد الحياة.