كوريا الجنوبية تبدأ الاستعدادات لاستضافة أولمبياد 2032 مع كوريا الشمالية

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تستعد كوريا الجنوبية لمشروع محتمل مع كوريا الشمالية لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2032.وفي منتدى نقاشي عقد في سيول أمس الثلاثاء، أعرب الوزراء ذوو الصلة في كوريا الجنوبية، بمن في ذلك وزير التوحيد ووزير الرياضة، عن توقعاتهم للتأثيرات الإيجابية لهذا المشروع على العلاقات بين الكوريتين.وقال وزير التوحيد "كيم يون تشول" إن انعقاد دورة أولمبية باستضافة مشتركة بين سيول وبيونغ يانغ سوف تشكل أول مشروع رئيسي للتبادلات بين المدن، فيما بين الكوريتين، وأعرب عن أمله في أن تنضم كوريا الشمالية بفعالية إلى الجهود للتحضير لهذا الحدث بشكل كافٍ.ومن جانبه كشف وزير الثقافة والرياضة والسياحة "بارك يانغ أو" عن خطة وزارته لبدء الاستعدادات على مستوى العمل في المستقبل القريب، موضحا أن هناك بالفعل تبادلات حول هذا الموضوع بين سيول واللجنة الأولمبية الدولية.