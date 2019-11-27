طوكيو تقول إنها لم تعتذر أبدًا لسيول حول تصريحات وزارة التجارة

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نفى وزير الخارجية الياباني أن تكون بلاده قد اعتذرت لكوريا الجنوبية عن التصريحات التي صدرت عن وزارة التجارة اليابانية بشأن قرار سيول حول الاحتفاظ باتفاقية تبادل المعلومات العسكرية المشتركة مع طوكيو.وفي مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء، أنكر "توشي ميتسو موتيغي" وزير الخارجية الياباني، تقارير وسائل الإعلام الكورية الجنوبية التي أفادت بأن الوزير المفوض للشؤون السياسية في السفارة اليابانية في سيول قد قدم اعتذارًا من نائب وزير الخارجية الياباني.وجاءت هذه التقارير بعد أن أثارت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية غضب كوريا الجنوبية بادعائها أن طوكيو لم تقدم أي تنازلات لكوريا بشأن اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية. ومن جانبه انتقد مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي "جونغ أوي يونغ" وزارة التجارة اليابانية في وقت لاحق لتشويه ما أسماه بـ"الاتفاقات التي تقف وراء قرار كوريا بالإبقاء على الاتفاق حيًا، بما في ذلك تعهد طوكيو بإعادة النظر في قيودها التجارية على سيول".ومع ذلك، أشار "موتيغي" إلى اتفاق البلدين على بدء مناقشات حول قيود التصدير اليابانية وشدد على أهميتها.