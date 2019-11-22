الرئيس الكوري يؤكد على أهمية الشراكة مع دول نهر ميكونغ

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أكد الرئيس الكوري "مون جيه إين" على أهمية الشراكة بين كوريا الجنوبية والدول الخمس المطلة على نهر "ميكونغ"، التابعة لرابطة دول جنوب شرق آسيا، "آسيان"، ووصف تلك الدول بأنها "شركاء من أجل السلام في شبه الجزيرة الكورية".صرح الرئيس بذلك خلال مأدبة أقيمت لقادة كل من تايلاند وفيتنام وكمبوديا ولاوس وميانمار، أمس الثلاثاء، قبيل انعقاد قمة كوريا الجنوبية ودول "ميكونغ" في مدينة "بوسان" الكورية، والتي تبدأ اليوم الأربعاء.وأكد الرئيس "مون"، الذي استضاف المأدبة مع السيدة الأولى "كيم جونغ سوك"، أن بلدان "ميكونغ" قامت بدور مهم في تخفيف التوتر في شبه الجزيرة الكورية من خلال تشجيع كوريا الشمالية على أن تصبح عضواً طبيعيا في المجتمع الدولي.وأعرب "مون" عن اعتقاده بأن دول جنوب شرق آسيا على استعداد لتبادل خبراتها ومد يد العون لكوريا الشمالية بمجرد إخلائها من الأسلحة النووية.كما أعرب عن أمله في أن يتمكن قادة الكوريتين من إقامة مثل هذه المأدبة ذات يوم مع قادة دول نهر "ميكونغ".