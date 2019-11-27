كوريا الجنوبية ولاوس تتفقان على التعاون في البنية التحتية

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أجرى الرئيس الكوري "مون جيه إين" محادثات قمة مع رئيس وزراء لاوس "ثونغ لون سيسوليث"، أمس الثلاثاء، لمناقشة سبل تعزيز التعاون والتبادلات في مختلف المجالات.وعُقدت المباحثات على هامش القمة الخاصة بين كوريا الجنوبية ورابطة دول جنوب شرق آسيا، "آسيان"، بمناسبة الذكرى الثلاثين على إنشاء علاقات مشاركة الحوار بين الجانبين.ووفقًا لما ذكره المكتب الرئاسي الكوري، أجرى "مون" و"ثونغ لون" مجموعة واسعة من المناقشات حول كيفية تعزيز التعاون بين بلديْهما، وخاصة في مجال التواصل والتبادلات بين الأفراد. كما اتفق الجانبان على أهمية التعاون الثنائي في مشروعات البنية التحتية في لاوس.وقال "مون" لـ"ثونغ لون" إن سيول سوف تتعاون بنشاط في جهود الدول المطلة على نهر "ميكونغ" لتصبح مركزًا للنقل والإمداد الإقليمي.وبعد القمة، وقع البلدان مذكرات تفاهم حول التعاون الثنائي في التعليم الوظيفي والملكية الفكرية وإنشاء نظام معلومات لعمليات الموانئ.