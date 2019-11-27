مؤشر ثقة المستهلك يصل إلى أعلى مستوياته منذ 7 أشهر في نوفمبر

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تحسنت معنويات المستهلكين في كوريا الجنوبية بشكل كبير في شهر نوفمبر الجاري مقارنة بشهر أكتوبر، حيث تجاوز المؤشر الذي يقيس معنويات المستهلكين المستوى القياسي البالغ 100 نقطة، لأول مرة منذ سبعة أشهر.جاء ذلك في تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري، اليوم الأربعاء، أوضح أن المؤشر المركب لثقة المستهلك قد وصل إلى 100,9 نقطة هذا الشهر، بارتفاع مقداره 2,3 نقطة مقارنة بالشهر السابق.وكانت هذه المرة الأولى التي يتجاوز فيها المؤشرُ المستوى القياسيَ البالغ 100 نقطة منذ شهر أبريل الماضي، عندما سجل 101,6 نقطة.ويذكر أن قراءة المؤشر فوق 100 نقطة تعني أن عدد المتفائلين بشأن مستقبل الاقتصاد يفوق عدد المتشائمين.وكان المؤشر قد ظل يتراجع لمدة أربعة أشهر متتالية من مايو إلى أغسطس، قبل أن يرتفع في سبتمبر ويسجل نموًا لمدة ثلاثة أشهر متتالية. وأرجع تقرير البنك المركزي هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار الأسهم، والتقدم في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتوقعات بأن يتعافى الاقتصاد الكوري الجنوبي.