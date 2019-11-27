الأمم المتحدة توافق على تخصيص يوم الهواء النظيف من أجل سماء زرقاء

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اعتمدت لجنة تابعة للأمم المتحدة قرارًا يحدد يومًا خاصًا للترويج للهواء النقي بموجب مبادرة تقودها كوريا الجنوبية.وأيدت اللجنة الثانية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تتعامل مع قضايا التنمية والنمو الاقتصادي، هذا القرار يوم أمس الثلاثاء، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث تم تخصيص يوم السابع من سبتمبر باعتباره "اليوم الدولي للهواء النظيف من أجل سماء زرقاء".ويؤكد القرار على الحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي لتحسين جودة الهواء من خلال وسائل مختلفة، بما في ذلك جمع البيانات واستخدامها، وإجراء البحوث المشتركة، وتبادل أفضل الممارسات.ويمثل هذا التخصيص، الذي سيتم الاحتفال به في العام القادم، المرة الأولى التي تنشئ فيها الأمم المتحدة يومًا دوليًا تقترحه كوريا الجنوبية. وقد قادت سيول الجهود لتأسيس هذا اليوم الدولي بعد أن اقترح الرئيس الكوري "مون جيه إين" إنشاء "يوم السماء الزرقاء" في خطاب رئيسي ألقاه أمام قمة العمل المناخي للأمم المتحدة في شهر سبتمبر الماضي.