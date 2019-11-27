مباحثات أمريكية روسية حول قضايا شبه الجزيرة الكورية

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عقد نائب وزير الخارجية الروسي "إيغور مورغولوف" مباحثات عبر الهاتف أمس الثلاثاء مع كبير المبعوثين النوويين الأمريكيين "ستيفن بيغون"، حول قضايا شبه الجزيرة الكورية.ونقل تقرير نشرته وكالة الأنباء الروسية "تاس"، عن بيان أصدرته وزارة الخارجية الروسية أمس، أن نائب وزير الخارجية "إيغور مورغولوف" والممثل الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية "ستيفن بيغون" قد أجريا مباحثات هاتفية بناء على طلب من واشنطن. وقالت الوزارة الروسية إن الجانبين ناقشا القضايا ذات الصلة بشبه الجزيرة الكورية، وآفاق القرارات السياسية والدبلوماسية لهذه القضايا. وأضاف بيان الخارجية الروسية أن المسؤوليْن أكدا على أهمية تنسيق الجهود بين جميع الدول التي لديها مصلحة في التوصل إلى حل سريع للقضايا الإقليمية.وأشار التقرير أيضًا إلى أن نائبة وزير الخارجية الكوري الشمالي "تشيه سون هي" قد زارت موسكو مؤخرًا لمدة ثلاثة أيام، حيث التقت مع كل من "مورغولوف" ووزير الخارجية "سيرجي لافروف" والنائب الأول لوزير الخارجية "فلاديمير تيتوف" ووزير الدفاع "ألكسندر فورمين". ويُعتقد أن "بيغون" و"مورغولوف" قد تحدثا خلال الاتصال الهاتفي حول نتائج المناقشات التي أجرتها "تشيه" مع المسؤولين الروس.