ترامب يعتقد أنه يمكن قتل 100 مليون شخص في الحرب مع كوريا الشمالية

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نقل كاتب أمريكي عن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قوله إنه يمكن أن يتم قتل ما يصل إلى 100 مليون شخص لو خاضت الولايات المتحدة حربا مع كوريا الشمالية.وكشف "دوغ ويد" المؤلف المحافظ والمستشار السابق لرئيسين أمريكيين، عن هذه التصريحات في كتاب جديد بعنوان "داخل البيت الأبيض لترامب: القصة الحقيقية لرئاسته".وفي الكتاب الذي نُشر أمس الثلاثاء، نقل المؤلف عن "ترامب" قوله إنه يمكن أن يتم قتل ما بين 30 مليونا إلى 100 مليون شخص لو أن الولايات المتحدة قد خاضت حربا مع كوريا الشمالية. وأضاف الكاتب أن "ترامب" قال، ولكن دون دليل، إنه لو كان الرئيس السابق "باراك أوباما" قد مكث في البيت الأبيض لفترة أطول، فإن الولايات المتحدة كانت ستخوض حربًا مع كوريا الشمالية.وأشار "ويد" في كتابه أيضا إلى أن "ترامب" قد عبّر عن استيائه من الدول "الثرية" الحليفة للولايات المتحدة، وأنه قال "إن أسوأ من يتعامل مع الولايات المتحدة هم حلفاؤها". وأورد "ويد" في كتابه على وجه الخصوص أن "ترامب" ذكر موضوع نشر نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي "ثاد" في كوريا الجنوبية، وقال إن الولايات المتحدة "تعطي الكثير ولا تحصل على شيء".