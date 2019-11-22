عدد المواليد الجدد في كوريا يسجل أقل مستوياته في سبتمبر

Photo : YONHAP News

سجل عدد المواليد الجدد في كوريا أقل مستوياته في شهر سبتمبر الماضي.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية، بلغ عدد المواليد الجدد خلال شهر سبتمبر الماضي 24 ألفا و123، بانخفاض نسبته 7.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك أقل مستوياته على أساس شهر سبتمبر منذ بدء تسجيل الإحصاءات.وأشار التقرير إلى أن عدد المواليد الجدد قد شهد انخفاضا للشهر الثاني والأربعين على التوالي منذ شهر أبريل من عام 2016.كما أشار إلى أن عدد الوفيات في شهر سبتمبر الماضي بلغ 23 ألفا و563، بزيادة قدرها 2.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغت حالات الزواج 15 ألفا و800 ، بزيادة 10.2%.