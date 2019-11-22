مسؤول صيني: تعميم خطة عمل جديدة حول قضايا شبه الجزيرة الكورية

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صرح نائب وزير الخارجية الصيني "له يوي تشنغ" يوم الاثنين الماضي في موسكو للصحفيين بأن الصين وروسيا ستواصلان بذل جهودهما المشتركة لإيجاد حل سلمي لقضية شبه الجزيرة الكورية النووية.وقال "له" إن الصين وروسيا قد عممتا خطة عمل جديدة هادفة لتحقيق هذا الغرض، وتقومان حاليا بالاستماع إلى آراء الدول الأخرى.وأكد أن البلدين سيبذلان جهودا مشتركة لإحراز تقدم من أجل التوصل إلى حل سياسي للقضية النووية والقضايا الأخرى في شبه الجزيرة الكورية، مشيرا بذلك إلى تمسكهما الدائم بلعب دور هام في العمليات السياسية في شبه الجزيرة الكورية.وكانت بكين وموسكو قد عرضتا عام 2017 خطة مشتركة لحل قضايا شبه الجزيرة الكورية، اقترحتا فيها خطوات شاملة لتفكيك البرنامج النووي لبيونغ يانغ على مراحل.كما وضعتا أوائل هذا العام خطة عمل لحل هذه القضايا، وهي نسخة محدثة من خطة عام 2017 تتضمن نتائج المناقشات مع الأطراف ذات الصلة، وقامتا مؤخرا بتعميم خطة عمل تفصيلية جديدة تم تسليمها إلى الدول المعنية، من بينها كوريا الشمالية.