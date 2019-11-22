إضافة مشروع قانون الانتخابات المعدل إلى الجلسة البرلمانية العامة

Photo : YONHAP News

تمت اليوم الأربعاء إضافة مشروع قانون معدل خاص بالإصلاح الانتخابي مثير للجدل إلى جدول الجلسة العامة للبرلمان للمصادقة عليه.وجاءت هذه الإضافة بشكل تلقائي بعد انتهاء فترة المراجعة التي امتدت 90 يوما منذ أن أقرت اللجنة البرلمانية الخاصة بالإصلاح السياسي مشروع القانون وأرسلته إلى اللجنة القضائية يوم التاسع والعشرين من شهر أغسطس الماضي للمراجعة.وكانت الأحزاب الأربعة، منها الحزب الديمقراطي الحاكم، قد قامت بوضع هذا المشروع إضافة إلى مشروع آخر يقضي بإنشاء هيئة تحقيق في فساد كبار المسؤولين الحكوميين على المسار السريع يوم التاسع والعشرين من شهر أبريل الماضي، مما تسببب في اعتراضات من جانب حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي.وبموجب مشروع القانون الخاص بالإصلاح الانتخابي، سيتم تقليل عدد المقاعد البرلمانية العادية للمناطق الانتخابية من 253 إلى 225 مقعدا، وزيادة عدد مقاعد التمثيل النسبي من 47 إلى 75 مقعدا.ومع الإحالة التلقائية، يمكن لرئيس البرلمان "مون هي سانغ" طرح مشروع قانون الانتخابات المعدل للتصويت في وقت مبكر.وأكد الحزب الديمقراطي الحاكم أن هناك مجالا للتفاوض المرن بشأن محتويات المشروع، إذا وافق الحزب المعارض الرئيسي على توسيع نظام التمثيل النسبي.ومن جانبه، انتقد الحزب المعارض الرئيسي محاولة الحزب الحاكم وبعض الأحزاب المعارضة الأخرى المصادقة على مشروع القانون غير الشرعي.