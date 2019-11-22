كوريا ودول نهر ميكونغ تصدر بيانا مشتركا في ختام القمة الأولى بينها

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تم إصدار بيان مشترك في ختام القمة الأولى بين كوريا الجنوبية والدول الخمس المطلة على نهر "ميكونغ" التابعة لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" التي عقدت اليوم الأربعاء في بوسان.واتفق قادة الدول المشاركة في البيان على تبادل الخبرات التي اكتسبتها كل دولة ضمن الجهود الرامية إلى تحقيق الازدهار المشترك.وبموجب هذا الاتفاق، ستقوم كوريا الجنوبية بإنشاء معاهد للأبحاث الاقتصادية في دول نهر "ميكونغ"، وسيتم تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ مشروعات لتنمية المناطق الريفية وفي مجالات الثروة السمكية والغابات.كما ستقوم كوريا بإنشاء مركز كوريا - ميكونغ المشترك لأبحاث الثروة السمكية داخل المؤسسة الكورية للموارد المائية.ويقضي الاتفاق بتحديد عام 2021 عاما للتبادل بين كوريا ودول نهر"ميكونغ" ليتم خلاله توسيع تبادل الزيارات بين الشخصيات من الجانبين.وأكد الرئيس الكوري "مون جيه إين" أن بيان نهري هان وميكونغ المشترك سيلعب دورا في تحقيق السلام والازدهار في كوريا والدول المطلة على نهر "ميكونغ".