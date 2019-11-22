رصد سفن عسكرية في ميناء كوري شمالي كان يستخدم لنقل السياح إلى جبل كوم كانغ

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ذكرت الدوائر الحكومية ذات الصلة اليوم الأربعاء أنه يتم رصد سفن عسكرية كورية شمالية في ميناء "جانغ جون" الذي كان يستخدم لنقل السياح الكوريين الجنوبيين إلى منتجع جبل "كوم كانغ".وقالت المصادر ذاتها إنه تم مؤخرا رصد تحركات في الميناء، تهدف إلى استخدامه كقاعدة عسكرية، حيث قامت كوريا الشمالية ببناء منشآت جديدة، وبدأت تظهر السفن العسكرية التي تم ترحيلها إلى موانئ أخرى بعد بدء الرحلات السياحية إلى منتجع جبل "كوم كانغ"، بشكل أكثر مما كان عليه سابقا.وكان ميناء "جانغ جون" يستخدم كقاعدة للسفن العسكرية والغواصات قبل انطلاق الرحلات السياحية إلى جبل "كوم كانغ" في أواخر أعوام التسعينات من القرن الماضي.وتراقب وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية عن كثب التحركات في ميناء "جانغ جون"، على اعتبار أن استخدام الميناء كقاعدة عسكرية سيؤثر بشكل مباشر على جهود استئناف الرحلات السياحية إلى المنتجع الجبلي.ومن جانبها، قالت السلطات العسكرية في كوريا الجنوبية إنها تراقب تحركات السفن العسكرية الكورية الشمالية في الميناء بالتعاون مع الولايات المتحدة.