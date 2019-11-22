افتتاح الجلسة ال16 لمفاوضات التجارة الحرة بين كوريا والصين واليابان

افتتحت اليوم الأربعاء في سيول الجولة السادسة عشرة للمفاوضات الخاصة باتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية والصين واليابان لتمتد ثلاثة أيام.وتعد هذه الجولة الأولى من نوعها التي تعقد بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة بين الدول الثلاث.ومن المتوقع أن يتم في جولة سيول بحث القضايا المتعلقة بتحرير المزيد من أسواق المنتجات والخدمات والاستثمارات إلى جانب القضايا الأخرى المتعلقة بالتخليص الجمركي والتنافس والتجارة الإلكترونية وغيرها من المجالات المختلفة.كما سيتم خلالها تناول القضايا المتعلقة بتفعيل التجارة والاستثمارات والتعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث، في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تسيطر على أجواء التجارة العالمية.