هيون ديه للسيارات تبني مصنعا لها في إندونيسيا

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قررت شركة "هيون ديه" للسيارات بناء مصنع في إندونيسيا هو الأول لها في منطقة الآسيان.وقالت الشركة إنه تم توقيع صفقة خاصة بهذا الشأن بين الرئيس الإندونيسي "جوكو ويدودو" الذي شارك في القمة بين كوريا ورابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، ونائب رئيس مجموعة شركة "هيون ديه" للسيارات "تشونغ أوي سون"، أمس الثلاثاء في أولسان.وبموجب هذه الصفقة، سيتم بناء مصنع لشركة "هيون ديه" للسيارات في مدينة بكاشي التي تبعد حوالي 40 كيلومترا شمال العاصمة الإندونيسية جاكارتا على مساحة تبلغ 76 ألف متر مربع، وبتكلفة تقدر قيمتها مليارا و550 مليون دولار.وتخطط الشركة الكورية لإنتاج 150 ألف سيارة سنويا من خلال هذا المصنع اعتبارا من أواخر عام 2021، على أن تصل طاقته الإنتاجية القصوى إلى 250 ألف سيارة سنويا في المستقبل.