اليابان تلتزم الصمت إزاء العرض الكوري الجديد بشأن العمل القسري

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أرجأت اليابان الرد الرسمي على الاقتراح الجديد الذي قدمه رئيس البرلمان الكوري الجنوبي لإنشاء صندوق مشترك، لحل مشكلة العمل القسري في الحقبة الاستعمارية اليابانية.وكشف رئيس الجمعية الوطنية "مون هي سانغ" عن مقترحه في وقت سابق من هذا الشهر بأن يتم إنشاء صندوق يضم الشركات والمواطنين وكذلك حكومة البلدين، للمساعدة في تعويض الضحايا الكوريين عن العمل القسري في اليابان في زمن الحرب.وفي مؤتمر صحفي عُقِد في طوكيو أمس الأربعاء، سُئِل نائب رئيس مجلس الوزراء الياباني "أكيهيرو نيشيمورا" عما إذا كانت الحكومة اليابانية ستقبل الاقتراح، ورفض التعليق قائلًا إن المسألة ما زالت قيد النقاش في السلطة التشريعية لدولة أخرى.لكن صحيفة "ماينيتشي" اليابانية نشرت تقريرًا يفيد أن سيول وطوكيو تجريان مناقشات وراء الكواليس حول الحلول المحتملة لهذه القضية، بما في ذلك اقتراح "مون"، قبل البيع المحتمل لأصول الشركات اليابانية في كوريا الجنوبية، المتورطة في القضية.وقالت الصحيفة إن رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" عبر عن تفهمه لاقتراح كوريا الجنوبية، وأمر مسؤوليه بتبادل المعلومات ذات الصلة مع السفارة الكورية في طوكيو.