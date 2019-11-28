الخارجية الروسية: بيغون ومورغولوف يناقشان القضايا الكورية الشمالية

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ناقش مسؤولون رفيعو المستوى من واشنطن وموسكو حلولًا لمشكلة الترسانة النووية لكوريا الشمالية وغيرها من القضايا المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية.ووفقًا لوزارة الخارجية الروسية، فقد تحدث نائب وزير الخارجية الروسي "إيغور مورغولوف" والممثل الأمريكي الخاص للشؤون الكورية الشمالية "ستيفن بيغون" عبر الهاتف مساء الثلاثاء الماضي، وناقشا الوضع الحالي والتوقعات المتعلقة بالحلول السياسية والدبلوماسية لقضايا المنطقة.وقالت الوزارة إنه تم خلال المحادثة التركيز على التنسيق بين الدول المعنية لإحراز تقدم سريع في هذه القضايا.وقد تم ترتيب الاتصال بعد زيارة نائبة وزير الخارجية الكوري الشمالي "تشيه سون هوي" إلى موسكو الأسبوع الماضي لعقد اجتماعات مع مسؤولين روس، بمن فيهم وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف" ووزير الدفاع "ألكسندر فورمين".ويتوقع أن يكون "مورغولوف" قد أطلع "بيغون" على نتائج زيارة "تشيه" إلى روسيا.