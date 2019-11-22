القبض على نائب عمدة بوسان السابق في قضية رشوة

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أصدرت محكمة منطقة سيول الشرقية أمس الأربعاء مذكرة توقيف بحق نائب عمدة بوسان السابق "يو جيه سو" بتهمة الرشوة، مشيرة إلى احتمال هرب المشتبه به أو إتلافه للأدلة.ويُزعم أن "يو" تلقى حوالي 50 مليون وون من الرشوة من الشركات المالية، عندما كان يعمل في لجنة الخدمات المالية وهي الجهة الرقابية المالية الحكومية. ويعتقد الادعاء أن الشركات حصلت على مزايا خاصة في المقابل.كما يشتبه في حصول "يو" على ملايين إضافية من الشركات عندما كان يشغل منصب نائب عمدة بوسان.وبعد تعيينه في منصب رئيسي في لجنة الخدمات المالية في عام 2017، أصبح "يو" تحت المراقبة من قبل فريق تفتيش خاص بمكتب الرئاسة. ثم توقفت هذه المراقبة لأسباب غير معروفة واستقال "يو" من منصبه في أوائل عام 2018.ويقوم المدعون بالتحقيق في مزاعم وقوف كبار مسؤولي المكتب الرئاسي في الإيقاف المفاجئ لمراقبة "يو".