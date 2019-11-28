نقل زعيم المعارضة إلى المستشفى في اليوم الثامن من إضرابه عن الطعام

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تم نقل "هوانغ كيو آن"، رئيس حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي، إلى المستشفى أمس الأربعاء، بعد أن فقد وعيه في اليوم الثامن لإضرابه عن الطعام.وتم نقل "هوانغ" إلى مستشفى في سيول في حوالي الساعة 11 مساءً من موقع احتجاجه أمام المكتب الرئاسي، واستعاد وعيه بعد نحو 90 دقيقة.وقد بدأ "هوانغ" إضرابه يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي مطالبًا الحكومة بتجديد اتفاق تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان، وبأن يسحب الحزب الديمقراطي الحاكم اثنين من مشروعات قوانين المسار السريع.وقد أوقفت الحكومة الكورية الجنوبية إلغاءها للاتفاق العسكري مع اليابان يوم الجمعة الماضي، لكن "هوانغ" واصل إضرابه مطالبًا بإلغاء مشروعي القانون المشار إليهما.