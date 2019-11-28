مون يطالب فيتنام بلعب دور بناء في عملية السلام في كوريا

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عقد الرئيس "مون جيه إين" محادثات قمة مع رئيس الوزراء الفيتنامي "نجوين شواك فوك" أمس الأربعاء، لبحث سبل توسيع التعاون الجوهري بين البلدين.وقد عقد الزعيمان المحادثات الثنائية في المكتب الرئاسي في سيول، بعد حضور قمة "ميكونغ" وكوريا الجنوبية في وقت سابق من اليوم، وقمة الآسيان وكوريا الجنوبية التذكارية في وقت سابق من الأسبوع.وخلال حديثه مع "فوك"، قدم "مون" رؤية لشراكات موسعة في نظام النقل الحضري وقطاع الإدارة العامة. كما أعرب عن أمله الكبير في افتتاح مركز تعاون كوري فيتنامي للمدن الذكية العام المقبل.واتفق الزعيمان على الحاجة إلى توسيع التبادلات والتعاون بين الأفراد في مجالات متنوعة كالتعليم والصحة والبيئة والعلوم.كما ناقش المسؤولان الوضع في شبه الجزيرة الكورية.وطلب "مون" من هانوي أن تلعب دورًا بناءً في القضايا المتعلقة بكوريا الشمالية، مستفيدة من توليها العام المقبل رئاسة رابطة دول جنوب شرق آسيا، والمقعد غير الدائم في مجلس الأمن الدولي.وردًّا على ذلك وعد رئيس الوزراء الفيتنامي بالاهتمام الشديد بقضايا شبه الجزيرة الكورية.