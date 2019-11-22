المكتب الرئاسي ينفي أمره للشرطة بالتحقيق مع عمدة أولسان السابق المنتمي لحزب معارض

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نفى المكتب الرئاسي مزاعم أنه أمر الشرطة بالتحقيق مع عمدة أولسان السابق، المنتمي لحزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي.وأفادت الأنباء بأن المدعين في النيابة حصلوا على أدلة على أن التحقيق حول عمدة أولسان آنذاك "كيم جي هيون" قبل الانتخابات المحلية في يونيو من العام الماضي ربما يكون قد نشأ من مكتب المساعد الرئاسي للشؤون المدنية "تشو كوك".ومن المفترض أن الشرطة بدأت تحقيقاتها مع "كيم" بعد تلقيها معلومات عن مخالفات مزعومة من مكتب "تشو"، وقد انتقد حزب كوريا الحرة بشدة التحقيق في ذلك الوقت، واعتبر أن دوافعه سياسية.ونفت المتحدثة باسم الرئاسة "كو مين جونغ" المزاعم أمس الأربعاء في رسالة إلى الصحفيين.وأعربت "كو" عن قلقها إزاء تقارير وسائل الإعلام التي تشير إلى أن المكتب الرئاسي كان وراء التحقيق، موضحة أن جميع المعلومات التي يتلقاها المكتب الرئاسي حول المخالفات المزعومة يتم نقلها إلى المؤسسات ذات الصلة وفقًا للقواعد والإجراءات المعمول بها.وأكدت المتحدثة أن المكتب الرئاسي يلتزم دائمًا بالقانون، وسوف يواصل ذلك بطريقة مبدئية.