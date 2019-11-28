ارتفاع طفيف في مؤشر ثقة الشركات في نوفمبر

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تحسن مؤشر ثقة الشركات الكورية الجنوبية بصورة طفيفة في شهر نوفمبر، مع استمرار النظرة التشاؤمية بشأن المستقبل.ووفقًا لبيانات بنك كوريا أمس الأربعاء، فقد سجل مؤشر مسح الأعمال لجميع الصناعات 74 نقطة هذا الشهر، بارتفاع قدره نقطة واحدة عن الشهر السابق.وارتفعت قيمة المؤشر للشركات المصنعة إلى 74 في أكتوبر، بارتفاع قدره نقطتان عن الشهر السابق. وارتفع المؤشر للشركات غير المصنعة بمقدار نقطة واحدة ليسجل 75 نقطة.وتشير القراءة دون مستوى 10 إلى أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين.وقد سجل مؤشر التوقعات لجميع القطاعات الصناعية للشهر التالي 73 نقطة، بزيادة قدرها نقطة واحدة عن الشهر السابق.