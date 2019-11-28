البنتاغون يتوقع ميزانية تبلغ 4.5 مليار دولار للسنة المالية 2020

Photo : YONHAP News

قدرت وزارة الدفاع الأمريكية تكلفة نشر القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية للسنة المالية 2020 بحوالي 4.5 مليار دولار أمريكي.ووفقًا لتقديرات الميزانية التي تم إعدادها في شهر مارس، فإن إجمالي مدفوعات الأفراد العسكريين والعمليات والصيانة والإسكان العائلي في كوريا الجنوبية سيصل إلى 4.46 مليار دولار في السنة المالية التي تنتهي في 30 سبتمبر عام 2020.ويقال إن الولايات المتحدة تطالب كوريا الجنوبية بتسديد 5 مليارات دولار لدعم القوات الأمريكية في كوريا، مما يشير إلى أنه إذا كانت تقديرات البنتاغون صحيحة فإن واشنطن تريد من سيول دفع 100% من جميع التكاليف المرتبطة بتمركز القوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية.ويقول المؤلف المحافظ والمستشار الرئاسي السابق "دوغ ويد" في كتاب جديد نُشِر هذا الأسبوع أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ربما وضع هذه المبالغ في الاعتبار عندما أعرب عن استيائه من التزامات التحالف الأمريكي، حيث أخبره "ترامب" أن الولايات المتحدة تنفق 4.5 مليار دولار سنويًّا للدفاع عن كوريا الجنوبية.