تعزيز المراقبة الأمريكية على كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

على أثر إطلاق كوريا الشمالية نيرانا للمدفعية على جزيرة "تشانغ رين" بالقرب من الحدود البحرية بين الكوريتين في نهاية الأسبوع، تستمر القوات المسلحة الأمريكية في تعزيز أنشطة المراقبة على الشمال.ووفقا لما جاء في موقع "أيركرافت سبوتس" لتتبع الطيران المدني اليوم الخميس، حلقت طائرة استطلاع أمريكية من طرز "ريبيت جونيت 135 في" في أجواء العاصمة سيول ومقاطعة "كيونغ كي" بكوريا الجنوبية أمس الأربعاء. كما حلقت طائرة "إي - 8 سي" مسافة 32 ألف قدم فوق شبه الجزيرة الكورية.وتعد طائرة الاستطلاع الأمريكية من الطائرات المتطورة في مجال المراقبة على الأرض ومزودة بنظام المراقبة الشاملة وبنظام للرادار للهجوم على الأهداف بحيث يمكنها الطيران على ارتفاع ما بين 9 و12 كيلومترا فوق الأرض وإجراء المراقبة الدقيقة على القوات الأرضية وحركات الأسلحة النووية في كوريا الشمالية بما فيها الصواريخ أرض أرض والعربات الخاصة بالإطلاق المتحرك وقواعد المدفعيات والغواصات في الموانئ.وكانت هذه الطائرة الاستطلاعية التابعة للأصول الإستراتيجية للقوات الأمريكية قد قامت بمهمة فوق شبه الجزيرة الكورية عندما تم رصد مؤشرات على إطلاق كوريا الشمالية صواريخ متوسطة وطويلة المدى.