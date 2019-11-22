جدل حول تصريحات زعيمة التكتل البرلماني لحزب كوريا الحرة المعارض بعدم ملاءمة عقد قمة كورية شمالية وأمريكية قبل الانتخابات

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نقلت زعيمة التكتل البرلماني لحزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي" ناه كيونغ وون" لمسؤول أمريكي رفيع قلقها من عدم ملاءمة انعقاد المباحثات الكورية الشمالية الأمريكية، قبل الانتخابات العامة المقررة العام القادم مما أثار جدلا واسعا على خلفية تلك التصريحات.وقالت "ناه"، عندما زارت الولايات المتحدة يوم 20 من هذا الشهر في سياق تعليقها على المفاوضات بشأن تقاسم تكاليف الدفاع الكوري والأمريكي المشترك، إنها التقت بالمفاوض الأمريكي حول القضية الكورية الشمالية في وزارة الخارجية الأمريكية "ستيفن بيغون" وأعربت له عن موقفها الذي يرى أن عقد مباحثات القمة بين واشنطن وبيونغ يانغ قبل الانتخابات العامة في كوريا الجنوبية، يعد أمرا غير مناسب.ونقل مسؤول في الحزب المعارض الرئيسي أن "بيغون" أكد علمه الجيد بتاريخ إجراء الانتخابات العامة في كوريا مبديا رد فعل إيجابي.ونفت الزعيمة "ناه" التصريحات المنسوبة إليها قائلة إنها نقلت إلى مسؤول أمريكي زار كوريا الجنوبية هذا العام القلق من احتمال التشويش على مسار مباحثات القمة في حال إجراءها قبل الانتخابات العامة مثلما حدث خلال مباحثات القمة التي جرت بين الطرفين في سنغافورة قبل يوم واحد من الانتخابات المحلية الماضية.ووجهت مختلف الأحزاب السياسية بما فيها الحزب الديمقراطي الحاكم انتقاداتها لزعيمة التكتل البرلماني لحزب كوريا الحرة المعارض، مشيرة إلى أن "ناه" تضع الأولوية للمصالح الحزبية بدلا من السلام في شبه الجزيرة الكورية.كما طلب مقر الرئاسة الكورية من "ناه" سحب تصريحاتها إذا أرادت أن لا يجرمها التاريخ.