مشروع أمريكي لتحسين حقوق الإنسان في كوريا الشمالية

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أفادت قناة "صوت أمريكا " اليوم الخميس بأن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت عن مشروع لتطوير حقوق الإنسان باعتمادات حجمها 3 ملايين دولار.وطبقا للقناة الأمريكية وموقع الوزارة الأمريكية عبر الإنترنت، ينقسم المشروع الذي ينفذه قسم الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بالوزارة إلى مجالين هما "تشجيع تدفق المعلومات في كوريا الشمالية وتسرب المعلومات الداخلية عنها" و"دعم سجلات حقوق الإنسان الكورية الشمالية".ويتم في إطار مجال تشجيع المعلومات جمع الأعمال المتعلقة بإنتاج وبث برامج الراديو تجاه كوريا الشمالية وإنتاج المحتويات الموجهة لصالح السكان الكوريين الشماليين وتطوير منصات جديدة لها.أما في مجال سجلات حقوق الإنسان فسوف يتم بناء وإدارة قاعدة للبيانات عبر الإنترنت خاصة بمعسكرات السجناء السياسيين وتسجيل انتهاكات حقوق الإنسان ونشر التقارير عن حقوق الإنسان والقيام بالأنشطة الدولية لتحسين حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.ويمكن للمنظمات الحكومية الأمريكية والأجنبية غير الربحية وأجهزة التعليم العالي العام والخاص التقدم بطلب المشاركة في المشروع.بالإضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مشروع للدعم المالي يتراوح بين 50 ألف و150 ألف دولار خلال الفترة ما بين 3 أشهر و12 شهرا يستهدف الأعمال الرامية إلى تشجيع تدفق المعلومات في كوريا الشمالية وتسرب المعلومات الداخلية الكورية الشمالية إلى الخارج وتشجيع تداول المعلومات هناك. وتخطط لاختيار 16 جهة على الأكثر في هذا المشروع.وسينتهي موعد صلاحية التقدم بطلب المشاركة في هذا المشروع الثامن من شهر يناير في العام القادم ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات ذات الصلة عبر موقع الحكومة الأمريكية وعنوانه "grants.gov".