وزارة الخارجية تؤكد على متانة التحالف الكوري الأمريكي

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أفادت قناة "صوت أمريكا " اليوم الخميس بأن وزارة الخارجية الأمريكية رفضت جدلا حول وقوع تصدع في التحالف الكوري الجنوبي والأمريكي، مؤكدة على متانة العلاقات الأمنية للبلدين.وردا على سؤال عن الآراء حول دخول العلاقات بين سيول وواشنطن في أزمة وانحياز كوريا الجنوبية إلى الصين، أكد مسؤول في الوزارة الأمريكية على أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تشتركان في الرؤية حول السلام والازدهار في المحيطين الهندي والهادئ، القائم على أساس سيادة القانون واحترام السيادة الوطنية وحقوق الإنسان والتنقل الحر للمعلومات.كما نفى المسؤول بصفة مطلقة وجود علاقة بين التحالف الكوري الأمريكي وعقد مباحثات عسكرية مع الصين يوم 17 من هذا الشهر في بانكوك وتعهدهما بتعزيز التبادل والتعاون العسكري بين البلدين.وبخصوص مناقشة العمل على تعديل مذكرة التفاهم للهواتف المباشرة بين القوات البحرية والجوية بين سيول وبكين خلال المباحثات، قال المسؤول الأمريكي إن العلاقات الأمنية المتينة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لا تمنع كوريا الجنوبية من إنشاء هواتف عسكرية مباشرة مع الدول الأخرى في المنطقة.