الرئيس ترامب يؤكد على عدم ضرورة إنفاق أموال ضخمة لحماية الدول الغنية

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من المتوقع أن تستأنف المفاوضات الكورية الأمريكية حول تقاسم تكاليف الدفاع المشترك قريبا.وقال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن الولايات المتحدة أنفقت أموالا ضخمة لحماية الدول الغنية دون أن يأتي على ذكر كوريا بشكل مباشر.جاءت تصريحات "ترامب" لتشدد مرة أخرى على ضرورة زيادة حصة سيول من تكاليف الدفاع المشترك، منتقدا سياسات بعض الرؤساء الأمريكيين السابقين في تعاملهم مع هذه المسألة، وذلك في معرض حملة انتخابية أجراها أمس الأول الثلاثاء في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة.وأكد الرئيس "ترامب" على أن الطبقة الوسطى الأمريكية ظلت تعاني من الصعوبات الكبيرة نتيجة للسياسات الأمريكية في التعامل مع الصراعات الدولية.وأشار أيضا إلى أن الرؤساء السابقين أرسلوا الجنود الأمريكيين من أجل حماية الدول الغنية. وقال إنهم أنفقوا تريليونات الدولارات مؤكدا على أنه يختلف عن سابقيه في التعامل مع هذه المسألة.وقال "ترامب" إنه رئيس للولايات المتحدة وليس للعالم مما يشير إلى إمكانية تخلي واشنطن عن لعب دور الشرطي الدولي.ومن الأرجح أن تستأنف المفاوضات الكورية الأمريكية حول تقاسم تكاليف الدفاع الشهر القادم في واشنطن في ظل توقعات باستمرار الضغوط الأمريكية على سيول للزيادة من حصتها في تكاليف الدفاع، بالنظر إلى تصريحات ترامب الأخيرة.