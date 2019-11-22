اتفاق كوري ماليزي على إقامة علاقات الشراكة الإستراتيجية

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عقد الرئيس الكوري "مون جيه إين" مباحثات قمة اليوم الخميس مع رئيس الوزراء الماليزي "مهاتير محمد" الذي يزور كوريا حاليا لحضور مؤتمر القمم الخاصة بكوريا ورابطة دول جنوب شرق آسيا حيث ناقش معه سبل التعاون الثنائي، وأوجه التعاون بين البلدين على المسرح الدولي.ونقل مقر الرئاسة الكورية عن الرئيس "مون" قوله إن ماليزيا ظلت تحقق تقدما مضطردا بقيادة وحكمة رئيس الوزراء "مهاتير محمد" مشيدا بقيادته البارزة.وأشاد الرئيس "مون" ورئيس الوزراء "مهاتير" بعمق علاقات التعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، واتفقا على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى علاقات الشراكة الإستراتيجية في غضون العام القادم الذي يحتفل فيه البلدان بمرور 60 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.وقال الرئيس "مون" إن التعاون بين البلدين يتسع مجاله ليشمل التعامل المشترك مع الثورة الصناعية الرابعة والمدن الذكية وغيرها من المجالات المستقبلية المفيدة لشعبيهما واقترح تعزيز التعاون في المجال السياسي من خلال تنسيق الترابط المنسجم بين سياسة الجنوب الجديدة التي تعتمدها كوريا وسياسة الشرق الماليزية.وردا على ذلك أكد رئيس الوزراء الماليزي على أن كوريا تعد شريكا رئيسيا لماليزيا التي تعمل من جانبها على تطوير الصناعات المستقبلية عبر"رؤية الازدهار المشترك لسنة 2030". ودعا إلى العمل معا من أجل التعايش والإزدهار للبلدين.وتقاسم زعيما البلدين التأكيد على أهمية اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا وماليزيا من أجل تعزيز الروابط الاقتصادية بينهما واتفقا على إبرام اتفاقية للتجارة الحرة عالية المستوى من أجل تبادل المنافع اعتمادا على الإنجازات القائمة.كما أعربا عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تقنية المعلومات والاتصالات بما فيها الجيل الخامس والمدن الذكية من خلال إنشاء "المركز الكوري الماليزي للتعاون الدولي في مجال تقنية المعلومات" في كولالمبور في عام 2020.بالإضافة إلى ذلك قرر الزعيمان تطوير التعاون في مجالات البيئة والطاقة والمياه والصحة والرعاية الطبية والدفاع والمنتجات العسكرية.وقال الرئيس "مون" إن كوريا ستستمر في بذل الجهود الرامية إلى التخلص من الأسلحة النووية وإرساء السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية من خلال القيام بمختلف الأنشطة بما فيها تحويل المنطقة منزوعة السلاح إلى منطقة سلام دولية، مؤكدا على أن كوريا ستتطور لتكون بمثابة دولة جسر تقود السلام والإزدهار، مطالبا بدعم وتعاون رئيس الوزراء الماليزي وحكومته.وردا على ذلك أشاد رئيس الوزراء "مهاتير" بالجهود التي ظل يبذلها الرئيس مون لإرساء السلام في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة متعهدا بالدعم المستمر لجهود حكومة سيول في تنفيذ عملية السلام في شبه الجزيرة.وعقب اختتام مؤتمر القمة حضر الزعيمان مراسم توقيع مذكرات التعاون في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات، والحكومة الرقمية، والصحة والرعاية الطبية وإدارة مياه الشرب والصرف الصحي.