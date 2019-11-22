هيئة الأركان المشتركة: كوريا الشمالية تطلق مقذوفين مجهولين في اتجاه البحر الشرقي

Photo : YONHAP News

قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفين مجهولين في اتجاه البحر الشرقي اليوم الخميس.وأضافت الهيئة أن الإطلاق كان في حدود الساعة الخامسة مساء اليوم من منطقة "يون بو" في مقاطعة جنوب "هام كيونغ" الشمالية.وفي الوقت نفسه، قال المكتب الرئاسي إنه يعتقد أن المقذوفات قصيرة المدى، وليس لديه نية لإحالة الأمر إلى مجلس الأمن الدولي.ويأتي الإطلاق بعد ٢٨ يوما من اختبار كوريا الشمالية للقاذف المتعدد للصواريخ حيث أطلقت مقذوفين في اتجاه البحر الشرقي الشهر الماضي.ومع الإطلاق الأخير يصل عدد الإطلاقات الصاروخية هذا العام إلى ١٣ إطلاقا.وقالت هيئة الأركان المشتركة إنها تقوم بتحليل تفاصيل الإطلاق الأخير، وأن الجيش الكوري الجنوبي يراقب الموقف عن كثب.