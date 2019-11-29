سيول: الشمال يجرب نظام إطلاق الصواريخ المتعددة مجددًا

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قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أجرت تجربة أخرى على نظام إطلاق الصواريخ المتعددة اليوم الخميس.وأصدر الجيش الكوري الجنوبي تحليله لإطلاق كوريا الشمالية الأخير لقذيفتين أمس الخميس في الساعة الخامسة عصرًا، من منطقة "يونبو" بمقاطعة جنوب "هام كيونغ" في الشمال.وقد حلَّقت المقذوفات على بعد حوالي 380 كم وعلى ارتفاع نحو 97 كم، قبل أن تسقط في البحر الشرقي.وأعربت هيئة الأركان المشتركة عن أسفها الشديد إزاء الإطلاق، قائلة إنه لا يفيد في تخفيف التوترات في شبه الجزيرة الكورية.ويأتي الإطلاق بعد 28 يومًا من اختبار كوريا الشمالية لنظام إطلاق الصواريخ المتعددة، حيث أطلقت آنذاك قذيفتين أيضًا في البحر الشرقي.وأكدت الهيئة أنها تقوم بتحليل المزيد من التفاصيل، حيث يراقب الجيش الكوري الجنوبي الوضع عن كثب.