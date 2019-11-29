سيول تقدم 5 ملايين دولار للصندوق العالمي لمكافحة الأمراض

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قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إنها تعهدت بتقديم مساعدات بقيمة 5 ملايين دولار، للمساعدة في مكافحة الأمراض المعدية الخطيرة مثل الإيدز والملاريا والسل.وتم توقيع الاتفاق مع الصندوق العالمي في جنيف أول أمس الأربعاء.وقد قدمت حكومة سيول للصندوق العالمي 12.5 مليون دولار، بما في ذلك الملايين الخمسة الأخيرة، منذ عام 2017.وتخطط كوريا الجنوبية لمضاعفة المبلغ بين عامي 2020 و2022.يشار إلى أنه تم إنشاء الصندوق العالمي في عام 2002 لدعم تمويل الوقاية من الأوبئة وعلاجها، وأصبحت كوريا الجنوبية عضوًا في مجلس إدارته منذ عام 2018.