المكتب الرئاسي يناقش استراتيجيات التعامل مع مفاوضات تكاليف الدفاع

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ناقش المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية الاستراتيجيات المتعلقة بالمفاوضات الجارية مع واشنطن بشأن تقاسم ميزانية الدفاع العام المقبل.ووفقًا للمكتب الرئاسي، فقد ترأس مدير مكتب الأمن القومي "تشونغ إيوي يونغ" اجتماعًا للجنة الدائمة لمجلس الأمن القومي أمس الخميس لمناقشة شؤون الدولة الرئيسية، بما في ذلك المحادثات حول اتفاقية التدابير الخاصة.وقال المكتب الرئاسي إن مجلس الأمن القومي فحص أيضًا المواقف الأخيرة المتعلقة بالإبقاء المشروط لاتفاقية تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان، وناقش الحلول الممكنة للقضايا المعلقة بين سيول وطوكيو.وقد اختتم الاجتماع قبل إطلاق كوريا الشمالية للقذائف أمس الخميس في الساعة الخامسة عصرًا.