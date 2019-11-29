كوريا الجنوبية واليابان تعقدان محادثات على مستوى العمل بشأن النزاع التجاري

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أفادت الأنباء أن كوريا الجنوبية واليابان أجرتا محادثات على مستوى العمل أمس الخميس في خطوة نحو حل نزاعاتهما التجارية.وتأتي المحادثات بعد أن اتفقت الدولتان على إجراء حوار حول القيود المفروضة على الصادرات اليابانية، بعد أن تراجعت سيول عن إلغاء اتفاق تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان الأسبوع الماضي.وقال مسؤول في سيول إن المسؤولين على مستوى العمل من البلدين التقوا في العاصمة الكورية أمس الخميس، استعدادًا لإجراء مفاوضات جادة بشأن القيود التجارية.وخلال الاجتماع، يبدو أن الجانبين ناقشا موعد ومكان المحادثات المحتملة بين المسؤولين على مستوى المدير العام في وزارتي التجارة في البلدين.ومن المقرر أن تعلن الدولتان عن محادثات على مستوى المدير العام قريبًا، بناءً على نتائج المحادثات على مستوى العمل.