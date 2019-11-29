كوريا الشمالية تؤكد اختبار قاذف للصواريخ المتعددة من عيار ضخم جدًا

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ذكرت وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية اليوم الجمعة أن البلاد قد اختبرت بنجاح نظام الإطلاق المستمر لقاذف الصواريخ المتعددة "كبير الحجم جدًا" تحت إشراف الزعيم "كيم جونغ أون" أمس الخميس.وقالت صحيفة "رودونغ شينمون" إن كوريا الشمالية أجرت اختبارًا للمراجعة النهائية لقدرة القاذفة الصاروخية العسكرية، مضيفة أن تفوق وموثوقية النظام قد تأكدت خلال اختبار إطلاق النار المستمر.وقالت الصحيفة إن "كيم" أشرف على الاختبار وأعرب عن "ارتياحه الكبير" للنتائج.وكانت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية قد أعلنت أمس الخميس أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين مما يفترض أنه قاذفة صواريخ متعددة "كبيرة الحجم" من منطقة "يونبو" في مقاطعة جنوب "هام كيونغ" شرق كوريا الشمالية، في اتجاه البحر الشرقي.ويعد الإطلاق هو الثالث عشر خلال هذا العام، والرابع لما يطلق عليه نظام إطلاق الصواريخ الكبير الحجم، والذي يبلغ قطره 600 ملم.وسبق أن اختبر الشمال السلاح في 24 أغسطس و10 سبتمبر و31 أكتوبر.