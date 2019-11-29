واشنطن تقول إنها تابعت الإطلاق الصاروخي الأخير لكوريا الشمالية

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الخميس إن الولايات المتحدة تابعت تقارير الإطلاق الصاروخي الكوري الشمالي، وتراقب الوضع مع الحلفاء في المنطقة.وأخبر متحدث باسم وزارة الخارجية وكالة يونهاب للأنباء أن الولايات المتحدة على علم بتقارير إطلاق الصواريخ في كوريا الشمالية، وتواصل مراقبة الوضع والتشاور عن كثب مع حلفائها في المنطقة.وقد قدمت الولايات المتحدة ردودًا مشابهة على إطلاقات كوريا الشمالية السابقة لهذا العام.ويأتي هذا التصريح بعد تقييم صدر أمس الخميس عن هيئة الأركان المشتركة في كوريا الشمالية يفيد بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين مما يفترض أنه قاذفة صواريخ متعددة "كبيرة الحجم" من منطقة "يونبو" في مقاطعة جنوب "هام كيونغ" شرق كوريا الشمالية، في اتجاه البحر الشرقي.