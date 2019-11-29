سيول وطوكيو تعقدان محادثات على مستوى المدير العام في ديسمبر

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اتفقت كوريا الجنوبية واليابان على عقد محادثات على مستوى المدير العام في الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر المقبل في طوكيو، لمناقشة النزاع التجاري بينهما.وذكرت وزارة التجارة والصناعة والطاقة في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة أن البلدين توصلا إلى اتفاق بعد إجراء محادثات على مستوى العمل في اليوم السابق.وقالت الوزارة إن المحادثات على مستوى العمل عقدت أمس الخميس في سيول للتحضير لمحادثات المدير العام التي تمت مناقشتها يوم الجمعة الماضي، عندما وافقت كوريا الجنوبية على عدم الانسحاب من اتفاق تبادل المعلومات العسكرية.وقالت الوزارة إنه في المحادثات المزمع إجراؤها في طوكيو سوف يتبادل الجانبان الآراء ويراجعان ضوابط التصدير لكل منهما، في محاولة للعمل على حل نزاعهما التجاري.وأضافت أن الجانبين سيعقدان اجتماعًا في فيينا يوم الأربعاء للإعداد للمحادثات المزمعة.