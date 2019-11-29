تراجع ثلاثة مؤشرات صناعية رئيسية في أكتوبر

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شهدت كوريا الجنوبية انخفاضًا في جميع المؤشرات الصناعية الرئيسية الثلاثة في أكتوبر، وهي الإنتاج الصناعي والاستهلاك والاستثمار.وتعد هذه المرة الأولى منذ فبراير التي تنخفض فيها المؤشرات الثلاثة في نفس الشهر.ووفقًا لهيئة الإحصاءات الكورية، فقد انخفض الناتج الصناعي للبلاد بنسبة 0.4% الشهر الماضي على أساس شهري، وهو الانخفاض للشهر الثاني على التوالي.كما تراجع مؤشر مبيعات التجزئة، وهو مؤشر رئيسي لمستويات الاستهلاك، بمقدار 0.5% في شهر أكتوبر على أساس شهري، وهو الانخفاض للشهر الثاني على التوالي أيضًا.وتراجع الاستثمار في المنشآت بنسبة 0.8% على أساس شهري، بعد ارتفاعه لأربعة أشهر متتالية.وقالت هيئة الإحصاءات الكورية إن إجمالي الإنتاج الصناعي انخفض بشكل رئيسي بسبب انخفاض إنتاج قطع غيار السيارات والإلكترونيات.