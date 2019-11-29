اليابان تنتقد الإطلاق الصاروخي الأخير لكوريا الشمالية

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انتقد رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" كوريا الشمالية بسبب أحدث إطلاق صاروخي، واصفًا المقذوفتين اللتين أجرى الشمال اختبارًا لهما أمس الخميس بأنهما "صواريخ باليستية".وقال "آبيه" أمس الخميس إنه لم يتم تأكيد ما إذا كانت القذائف قد هبطت داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، لكنه أكد أن إطلاق الصواريخ الباليستية المتكرر من كوريا الشمالية يمثل تحديًا خطيرًا لليابان والمجتمع الدولي.وتعهد "آبيه" ببذل أقصى الجهود لضمان سلامة الشعب الياباني من خلال التشاور الوثيق مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.ويختلف تقييم اليابان للقذائف عن تقييم الجيش الكوري الجنوبي، الذي وصفها بأنها مقذوفات تم إطلاقها من قاذفة الصواريخ "من عيار ضخم".وجاء الاستفزاز الأخير لكوريا الشمالية بعد ستة أيام من التأجيل المشروط لكوريا الجنوبية لإنهاء اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان.ووفقًا لوسائل الإعلام اليابانية، فقد عقد "آبيه" اجتماعًا لمجلس الأمن القومي بعد إطلاق أمس الخميس.وقالت وسائل الإعلام إن الحكومة اليابانية قدمت احتجاجًا إلى بيونغ يانغ عبر سفارتها في بكين.