البنك المركزي الكوري يجمد سعر الفائدة الأساسي

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قرر البنك المركزي الكوري تجميد سعر الفائدة الأساسي عند مستوى 1.25% للشهر الثاني على التوالي.جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري للجنة السياسات النقدية في البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة، حيث تم اتخاذ قرار الإبقاء على سعر الفائدة عند نفس مستوى الشهر الماضي، وذلك بعد أن قام البنك بخفضه بنسبة 0.25% خلال شهري يونيو وأكتوبر الماضيين.ويرجع السبب في تجميد سعر الفائدة الأساسي إلى المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الكوري، وتخفيف المخاطر في الوضع الاقتصادي العالمي الناجم عن احتمال توصل الولايات المتحدة والصين إلى مرحلة أولى من الاتفاق التجاري.