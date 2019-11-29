وزير الخارجية الصيني يزور كوريا الجنوبية الأسبوع القادم

من المقرر أن يقوم مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" بزيارة لكوريا الجنوبية الأسبوع القادم.وقالت وزارة الخارجية الكورية أمس الخميس إن "وانغ يي" سيقوم بزيارة لكوريا الجنوبية يومي الرابع والخامس من شهر ديسمبر المقبل، بناء على دعوة وجهتها وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا".وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها التي يقوم بها "وانغ يي" لكوريا الجنوبية منذ أن شارك في اجتماع بين وزراء خارجية كوريا الجنوبية والصين واليابان عقد في شهر مارس من عام 2015.وكان الوزير الصيني "وانغ" قد قام بزيارة لكوريا الجنوبية في شهر مايو عام 2014 لحضور الاجتماع الثنائي مع نظيره الكوري الأسبق "يون بيونغ سيه".وفي أثناء إقامته في سيول، سيجتمع "وانغ يي"مع وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا"، ويبحث معها القضايا المتعلقة بجدول أعمال القمة الثلاثية بين كوريا الجنوبية والصين واليابان التي ستعقد الشهر القادم في الصين، والموضوعات التي سيتم بحثها فيها.كما سيبحث معها القضايا الأخرى المتعلقة بزيارة الرئيس الصيني "شي جين بينغ" لكوريا الجنوبية.ومن المتوقع أن يتناول الاجتماع إمكانية رفع الإجراءات الإنتقامية التي اتخذتها بكين ضد سيول احتجاجا على نشر نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي "ثاد" عام 2016.كما يتوقع أن يقوم الوزير الصيني "وانغ" بزيارة للرئيس الكوري "مون جيه إين" في اليوم الثاني من زيارته.وقالت وزارة الخارجية الكورية إن الوزيرين الكوري والصيني سيتبادلان الآراء حول مختلف القضايا الراهنة، بما فيها العلاقات الثنائية بين سيول وبكين، والأوضاع في شبه الجزيرة الكورية، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية.