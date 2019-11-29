البنك المركزي يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي الكوري إلى مستوى 2%

Photo : YONHAP News

قام البنك المركزي الكوري بخفض توقعاته بمعدل النمو الاقتصادي الكوري لهذا العام من 2.2% إلى 2%، وهو أدنى مستوى للتوقعات منذ الأزمة المالية عام 2009.وكان البنك المركزي قد خفض توقعاته بالنمو الاقتصادي الكوري لهذا العام 3 مرات منذ بداية هذا العام، أي في يناير وأبريل ويوليو.وأرجع البنك السبب في هذه الخطوة إلى تباطؤ الصادرات والاستثمارات والاستهلاك في البلاد.كما قلص البنك المركزي من توقعاته بالنمو الاقتصادي الكوري للعام القادم من 2.5% إلى 2.3%.وتوقع البنك في المقابل أن يتمتع الاقتصاد الكوري بانتعاشة في النمو خلال النصف الثاني من العام القادم نتيجة لانتعاش التجارة العالمية والسوق الدولية لأشباه الموصلات.وكان البنك قد خفض في شهر يوليو الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي الكوري لهذا العام من 2.5% إلى 2.2%.كما قلص توقعات النمو للعام القادم من 2.6% إلى 2.5%.